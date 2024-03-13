В Сумах были слышны взрывы

Официальной информации о причинах и последствиях взрывов на данный момент не сообщалось.

Мониторинговые паблики отмечают, что в районе областного центра было замечено несколько вражеских беспилотников типа "Шахед".

Россияне обстреливают Сумы и область

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Сумам и области. Так, вчера, 12 марта, враг обстрелял территорию Сумской области. В результате атаки КАБами есть разрушения и пострадавшие, среди которых дети.

Кроме того, россияне били по Сумам 7 марта. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших. В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбито 135 окон и 10 дверей.