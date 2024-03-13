У Сумах було чути вибухи

У Сумах було чути декілька вибухів сьогодні вночі, 13 березня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів на даний момент не повідомлялося.
Моніторингові паблики зазначають, що у районі обласного центру було помічено кілька ворожих безпілотників типу "Шахед".
Росіяни обстрілюють Суми та область
З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти регулярно завдають ударів по Сумах та області. Так, учора, 12 березня, ворог обстріляв територію області. Внаслідок атаки КАБами є руйнування та постраждалі, серед яких діти.
Крім того, росіяни били Сумами 7 березня. Згідно з останніми даними, відомо про двох загиблих та 26 постраждалих. Внаслідок атаки російські окупанти пошкодили будівлю лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Також вибито 135 вікон та 10 дверей.
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