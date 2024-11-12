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В Сумах был слышен взрыв, враг запустил в сторону города ракету

Иллюстративное фото: в Сумах раздался взрыв (Gatty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Сумы сегодня поздно вечером, 12 ноября, раздался взрыв. Перед этим фиксировалось движение вражеской ракеты в сторону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и "Суспільне Суми".

Взрыв в Сумах был слышен около 23.07.

При этом в 23:05 военные предупредили о движении ракеты российских захватчиков в сторону Сум.

А за пять минут до этого в Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения из Курской области (РФ).

Воздушные атаки РФ

Кроме ракетного вооружения, российские оккупанты для ударов по территории Украины применили также дроны-камикадзе.

Так, ранее сегодня вечером захватчики атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед" объекты критической инфраструктуры Шосткинской громады в Сумской области. В результате вражеского удара город Шостка остался без теплоснабжения.

Кроме того, оккупанты били управляемыми авиабомбами по Запорожской области. А также из-за вражеских "Шахедов" воздушную тревогу объявляли, в частности, в Киеве.

По последним данным Воздушных сил, ударные беспилотники противника фиксируются в Житомирской области.

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