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В Сумах было слышно звук взрыва

Воскресенье 06 октября 2024 21:49
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В Сумах было слышно звук взрыва Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 6 октября, в Сумах был слышен звук взрыва. Военные предупреждали об угрозе применения беспилотников россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Сумах был слышен взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 21:42.

Перед этим, еще в 20:45, Воздушные силы ВСУ предупреждали украинцев, что в Сумской области зафиксированы ударные вражеские БПЛА, так что существует угроза их применения.

Где объявлена тревога

По состоянию на 21:48 воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях. Также согласно карте воздушных тревог, сигнал продолжается в Луганской области и в Крыму (пометка на постоянной основе).

В Сумах было слышно звук взрыва

Напомним, что за прошедшие сутки в Сумской области россияне около 15:00 атаковали дроном рейсовый автобус. В результате атаки были ранены трое пассажиров, а именно - 65-летний мужчина и 54-летняя и 63-летняя женщины.

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