У Сумах будуть публікувати список підприємств, які порушують карантин

Мер міста Суми Олександр Лисенко доручив міській раді публікувати на своєму сайті список місцевих підприємств, які порушують карантин. Лисенко вважає, що такі заходи дозволять запобігати порушенням та матимуть профілактичну дію.

Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради.

Міський голова також доручив оновити інформаційні сповіщення у салонах міського пасажирського транспорту на гасло: "Знімеш маску - вийдеш з салону".

"Керівництво та працівники мають контролювати дотримання маскового режиму, соціальної дистанції, санітарної обробки приміщень та їх провітрювання. І, якщо цього немає, то список правопорушників, які отримали попередження або яким вже виписано протокол, буде оприлюднені на офіційному сайті міської ради", - заявив Лисенко.

Як розповіли в міськраді, минулого тижня в Сумах провели 230 перевірок на працюючих об’єктах, у тому числі в кафе, аптеках, магазинах, закладах побутового обслуговування населення тощо. Було складено сім актів перевірок та 39 протоколів.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол розповів, що суди відхилили понад 90% адмінпротоколів про порушення карантину. Відповідальність несуть лише 8-10% порушників карантину.

Крім того, в поліції Києва розповіли скільки адмінпротоколів за порушення карантину склали від початку пандемії.