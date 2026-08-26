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На Сулинском канале очередь из кораблей: Украину призывают провести переговоры с Румынией

18:52 26.08.2026 Ср
2 мин
Почему у дунайского порта образовалась пробка из судов и какие решения от Румынии ждут экспортеры
aimg Сергей Новиков
На Сулинском канале очередь из кораблей: Украину призывают провести переговоры с Румынией Очередь из кораблей на Сулинском канале уже почти неделю (фото: Getty Images)
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Украине необходимо оперативно провести переговоры с Румынией по увеличению пропускной способности Сулинского канала. А именно - увеличение количества румынских лоцманов, расширение работы оформляющих судна служб и улучшение координации между украинской и румынской администрациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий операционной менеджерки компании "Авалон" Екатерина Кононенко.

По ее словам, сейчас у Сулины ожидают прохода около 60 судов. Часть из них стоит неделю и дольше, а очередь продолжает накапливаться – при том, что сутки простоя стоят кораблю 6-7 тысяч долларов в сутки.

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Одним из главных ограничений остается нехватка румынских лоцманов: через Сулину суда могут проводить только они, у украинских лоцманов нет таких полномочий.

Впрочем, даже увеличение количества лоцманов полностью проблему не решит: по словам Кононенко, в Сулине работает только одна комиссия, оформляющая суда. На одно судно требуется не менее часа, а в более сложных случаях - до двух часов.

"Если бы работали три-четыре таких комиссии, можно было бы параллельно оформлять несколько судов, и очередь двигалась бы гораздо быстрее", - пояснила она.

Дополнительной проблемой остается непрозрачная координация между АМПУ, Администрацией Нижнего Дуная в Галаке и службами в Сулине: судовые агенты не видят списков и до последнего не знают, получит ли конкретное судно лоцмана.

По словам Кононенко, ситуация во многом повторяет проблемы 2022 года, хотя с тех пор прошло четыре года.

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В таких условиях одной из первоочередных задач нового министра развития общин и территорий Николая Калашника должен стать оперативный диалог с румынской стороной по увеличению количества лоцманов, работе нескольких комиссий и согласованному графику всех привлеченных служб.

Без решения этих организационных вопросов, Сулина не сможет принять существенно больший поток судов и стать полноценным резервным маршрутом для украинского экспорта.

Напомним: по оценкам Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты, если морской коридор не возобновит свою работу, Украина может потерять около 10 млрд долларов ВВП, 17 млрд долларов экспортной выручки и еще 8,5 млрд долларов налоговых поступлений. Более 30 млн тонн агропродукции не попадут на мировые рынки.

Ранее стало известно о новом скандале с поборами в украинских портах .

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