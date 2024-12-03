За сутки 201 бой, половина из них на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки, 2 декабря, на линии фронта состоялось 201 боевое столкновение. Половина боев зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении россияне проводили семь раз штурмовые действия неподалеку Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении отбито 11 атак вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполовки и Тернов.

На Северском направлении отбита атака в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении россияне четыре раза атаковали в районах Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении отражено девять атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.

На Покровском направлении остановлено 40 наступательных действий в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд.

На Кураховском направлении отражено 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка и не только.

На Времовском направлении враг совершил 30 штурмов в районах Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя.

На Приднепровском направлении отбито три вражеские атаки.

На Кураховском направлении состоялось 15 боестолкновений.

Потери России в войне

За время полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 745 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1780 российских террористов, а также уничтожили: