За сутки 201 бой, половина из них на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки, 2 декабря, на линии фронта состоялось 201 боевое столкновение. Половина боев зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.
На Купянском направлении россияне проводили семь раз штурмовые действия неподалеку Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой.
На Лиманском направлении отбито 11 атак вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполовки и Тернов.
На Северском направлении отбита атака в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении россияне четыре раза атаковали в районах Григорьевки и Часового Яра.
На Торецком направлении отражено девять атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.
На Покровском направлении остановлено 40 наступательных действий в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд.
На Кураховском направлении отражено 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка и не только.
На Времовском направлении враг совершил 30 штурмов в районах Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя.
На Приднепровском направлении отбито три вражеские атаки.
На Кураховском направлении состоялось 15 боестолкновений.
Потери России в войне
За время полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 745 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1780 российских террористов, а также уничтожили:
- 8 танков;
- 22 боевые бронированные машины;
- 23 артиллерийские системы и не только.
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