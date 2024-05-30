В Норвегии заявили, что Украине нужно разрешить бить по России западным оружием
Норвегия считает, что Украине необходимо дать право атаковать территорию России при помощи западного оружия.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью NRK заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
Глава МИД подчеркнул, что Украина в соответствии с международным правом может атаковать территорию России в рамках обороны.
"Поэтому, в принципе, мы считаем, что Украина может использовать оружие, полученное от западных стран, против военных целей, которые имеют отношение к войне в Украине. В противном случае мы накладываем на Украину ограничение, которое затрудняет ее победу", - добавил Эйде.
Он отметил, что удары по России "совершенно нормальны" и Украину "нельзя заставлять воевать с одной рукой за спиной". По словам министра, ВСУ должны вести войну наиболее эффективным для них способом.
"Если их (украинцев - ред.) атакуют российские войска с территории России, потому что у них есть дальнобойное оружие, должна быть возможность атаковать их в ответ", - заявил Эйде.
Что предшествовало
Напомним, последнее время все более актуальной становится тема права Украины на удары по России.
Ряд стран, в том числе Швеция, Франция, Британия и не только, заявили о том, что украинским защитникам нужно разрешить использовать западное оружие для ударов по России.
Более детально о том, кто выступает за удары по территории РФ, - в материале РБК-Украина.
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