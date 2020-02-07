Сухо, сонячно та мороз до -15: синоптики повідомили про різку зміну погоди на вихідні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У неділю в східних областях вночі похолодає до -15

Погода в Україні на вихідні, 8-9 лютого, різко погіршиться, похолодає до -15, але сухо, без опадів. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз на 8 лютого

У суботу у західних областях мінлива хмарність, вдень температура повітря складе -2+2, а вночі -7-9. На півночі країни теж без опадів, температура повітря вдень складе -2-4, а вночі -9-11. У східних областях вночі похолодає до -13, а вдень -4-6.

За даними синоптиків, у центральних областях вдень 0-2, а вночі -7-9. Зокрема, у Києві мінлива хмарність. На півдні країни вдень +2-3, а вночі -8-10.

Прогноз на 9 лютого

У неділю в Україні сонячно, але суттєво похолодає вночі на сході. На заході країни температура повітря вдень складе +4+6, а вночі -5-7. У центрі країни вдень -1+3, а вночі -8-11. Зокрема, у Києві вдень буде +1+3, а вночі -4-6.

На півночі країни температура повітря вдень складе -2+4, а вночі -6-11. У східних областях суттєво похолодає, вдень буде -3-5, а вночі -13-15. На півдні країни трохи тепліше, вдень -3+4, а вночі -8-13.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що після п'яти днів хуртовин та півметрового снігу, в Україні припиняються опади, але приходить суттєве похолодання.

Як зазначалось, через сьогодні непогоду в Україні знеструмлено більше 200 населених пункти.