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В Україні через негоду знеструмлено майже 300 населених пунктів

Чернігівська область, П'ятниця 18 вересня 2020 08:16
В Україні через негоду знеструмлено майже 300 населених пунктів
Фото: відновлення електропостачання (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Через негоду в Україні знеструмлено населені пункти в трьох областях. Причиною тому стали дощі та шквальний вітер.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Протягом 17-18 вересня знеструмлено 291 населений пункт. Зокрема, у Чернігівській - 206, Київській - 73 та Житомирській - 12. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Зазначимо, останні дні погода в Україні різко погіршилась. Синоптики попередили про перші нічні заморозки, які очікуються 18 вересня.

Нагадаємо, вчора ввечері у Києві сильно погіршилася погода і столицю залило дощами.

Раніше прогнозувалось, що після спекотної першої половини вересня, в країну прийде різке похолодання і сильний штормовий вітер.

Також синоптики прогнозували на цей день різке похолодання, дощі, сильний штормовий вітер.

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