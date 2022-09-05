Сухо, але максимум до +22 вдень: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні 5 вересня буде сухо та сонячно (Віталій Носач, РБК-Україна)
У понеділок, 5 вересня, погода в Україні буде сухою та сонячною. Проте тепла чекати не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в Україні дощів не прогнозується. У всіх областях буде сухо та сонячно. Вітер переважно північний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +7 +11, вдень +16 +20 градусів;
- на заході вночі +8 +11 градусів, а вдень +17 +22;
- у східних областях вночі +5 +10, вдень +16 +20 градусів;
- на півдні країни вночі +8 +12 градусів, а вдень +19 +22;
- у центральних областях вночі +7 +10, вдень +17 +20 градусів.
Погода в Києві
Погода у столиці сьогодні буде сухою, як і в інших регіонах. Вітер північний з поривами до 10 м/с.
У Києві стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11, а вдень +17 +19 градусів.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, чи варто очікувати повернення тепла восени.
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