Сухо, но максимум до +22 днем: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине 5 сентября будет сухо и солнечно (Виталий Носач, РБК-Украина)
В понедельник, 5 сентября, погода в Украине будет сухой и солнечной. Однако тепла ждать не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в Украине дождей не прогнозируется. Во всех областях будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +7 +11, днем +16 +20 градусов;
- на западе ночью +8 +11 градусов, а днем +17 +22;
- в восточных областях ночью +5 +10, днем +16 +20 градусов;
- на юге страны ночью +8 +12 градусов, а днем +19 +22;
- в центральных областях ночью +7 +10, днем +17 +20 градусов.
Погода в Киеве
Погода в столице сегодня будет сухой, как и в других регионах. Ветер северный с порывами до 10 м/с.
В Киеве столбики термометров ночью покажут +9 +11, а днем +17 +19 градусов.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, стоит ли ожидать возвращения тепла осенью.
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