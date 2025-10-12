Резкое похолодание, местами почти до 0 градусов: какой будет погода на следующей неделе
Новая неделя в Украине начнется с дождливой погоды почти по всей Украине.Ожидается сильное похолодание, местами почти до 0 градусов.
В понедельник, 13 октября, дожди почти по всей Украине, местами сильные, особенно на западе и юге.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +8 до +11 градусов;
- в восточных областях - от +10 до +13 градусов;
- в центральных областях - от +9 до +12 градусов;
- в южных областях - от +12 до +16 градусов;
- в западных областях - от +9 до +13 градусов.
Во вторник, 14 октября, частично дожди отступят, дожди преимущественно в центре, на юге и западе.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +6 до +10 градусов;
- в восточных областях - от +10 до +13 градусов;
- в центральных областях - от +9 до +11 градусов;
- в южных областях - от +11 до +14 градусов;
- в западных областях - от +8 до +12 градусов.
В среду, 15 октября, дожди остаются в центральных и южных областях.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +6 до +10 градусов;
- в восточных областях - от +9 до +12 градусов;
- в центральных областях - от +9 до +11 градусов;
- в южных областях - от +11 до +14 градусов;
- в западных областях - от +8 до +10 градусов.
В четверг, 16 октября, в Украине будет меньше осадков, чаще солнечно.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +6 до +10 градусов;
- в восточных областях - от +9 до +11 градусов;
- в центральных областях - от +9 до +12 градусов;
- в южных областях - от +11 до +13 градусов;
- в западных областях - от +9 до +11 градусов.
В пятницу, 17 октября, сохранится стабильная осенняя погода, преимущественно сухо.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +6 до +10 градусов;
- в восточных областях - от +9 до +12 градусов;
- в центральных областях - от +9 до +13 градусов;
- в южных областях - от +11 до +14 градусов;
- в западных областях - от +9 до +11 градусов.
Как писали ранее, магнитные бури могут влиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. По данным специалистов по космической погоде, в период с 11 по 13 октября ожидаются повышенные колебания геомагнитного поля. После этого активность начнет постепенно спадать, и уже 14 октября ситуация стабилизируется.
