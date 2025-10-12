Резкое похолодание, местами почти до 0 градусов: какой будет погода на следующей неделе

Новая неделя в Украине начнется с дождливой погоды почти по всей Украине.Ожидается сильное похолодание, местами почти до 0 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 13 октября, дожди почти по всей Украине, местами сильные, особенно на западе и юге.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +8 до +11 градусов;

в восточных областях - от +10 до +13 градусов;

в центральных областях - от +9 до +12 градусов;

в южных областях - от +12 до +16 градусов;

в западных областях - от +9 до +13 градусов.

Во вторник, 14 октября, частично дожди отступят, дожди преимущественно в центре, на юге и западе.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +6 до +10 градусов;

в восточных областях - от +10 до +13 градусов;

в центральных областях - от +9 до +11 градусов;

в южных областях - от +11 до +14 градусов;

в западных областях - от +8 до +12 градусов.

В среду, 15 октября, дожди остаются в центральных и южных областях.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +6 до +10 градусов;

в восточных областях - от +9 до +12 градусов;

в центральных областях - от +9 до +11 градусов;

в южных областях - от +11 до +14 градусов;

в западных областях - от +8 до +10 градусов.

В четверг, 16 октября, в Украине будет меньше осадков, чаще солнечно.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +6 до +10 градусов;

в восточных областях - от +9 до +11 градусов;

в центральных областях - от +9 до +12 градусов;

в южных областях - от +11 до +13 градусов;

в западных областях - от +9 до +11 градусов.

В пятницу, 17 октября, сохранится стабильная осенняя погода, преимущественно сухо.

Столбики термометров днем покажут: