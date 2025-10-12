ua en ru
Різке похолодання, місцями майже до 0 градусів: якою буде погода наступного тижня

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 18:30
Різке похолодання, місцями майже до 0 градусів: якою буде погода наступного тижня Фото: синоптики дали прогноз погоди на 13-17 жовтня (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Новий тиждень в Україні розпочнеться з дощової погоди майже по всій Україні. Очікується сильне похолодання, місцями майже до 0 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 13 жовтня, дощі майже по всій Україні, місцями сильні, особливо на заході та півдні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +8 до +11 градусів;
  • у східних областях - від +10 до +13 градусів;
  • у центральних областях - від +9 до +12 градусів;
  • у південних областях - від +12 до +16 градусів;
  • у західних областях - від +9 до +13 градусів.

Різке похолодання, місцями майже до 0 градусів: якою буде погода наступного тижня

У вівторок, 14 жовтня, частково дощі відступлять, дощі переважно у центрі, на півдні й заході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +6 до +10 градусів;
  • у східних областях - від +10 до +13 градусів;
  • у центральних областях - від +9 до +11 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +14 градусів;
  • у західних областях - від +8 до +12 градусів.

Різке похолодання, місцями майже до 0 градусів: якою буде погода наступного тижняУ середу, 15 жовтня, дощі залишаються у центральних і південних областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +6 до +10 градусів;
  • у східних областях - від +9 до +12 градусів;
  • у центральних областях - від +9 до +11 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +14 градусів;
  • у західних областях - від +8 до +10 градусів.

Різке похолодання, місцями майже до 0 градусів: якою буде погода наступного тижняВ четвер, 16 жовтня, в Україні буде менше опадів, частіше сонячно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +6 до +10 градусів;
  • у східних областях - від +9 до +11 градусів;
  • у центральних областях - від +9 до +12 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +13 градусів;
  • у західних областях - від +9 до +11 градусів.

Різке похолодання, місцями майже до 0 градусів: якою буде погода наступного тижняУ п'ятницю, 17 жовтня, збережеться стабільна осіння погода, переважно сухо.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +6 до +10 градусів;
  • у східних областях - від +9 до +12 градусів;
  • у центральних областях - від +9 до +13 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +14 градусів;
  • у західних областях - від +9 до +11 градусів.Різке похолодання, місцями майже до 0 градусів: якою буде погода наступного тижня

Як писали раніше, магнітні бурі можуть впливати як на самопочуття людей, так і на роботу техніки. За даними фахівців із космічної погоди, у період з 11 по 13 жовтня очікуються підвищені коливання геомагнітного поля. Після цього активність почне поступово спадати, і вже 14 жовтня ситуація стабілізується.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

