Різке похолодання, місцями майже до 0 градусів: якою буде погода наступного тижня
Новий тиждень в Україні розпочнеться з дощової погоди майже по всій Україні. Очікується сильне похолодання, місцями майже до 0 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 13 жовтня, дощі майже по всій Україні, місцями сильні, особливо на заході та півдні.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +8 до +11 градусів;
- у східних областях - від +10 до +13 градусів;
- у центральних областях - від +9 до +12 градусів;
- у південних областях - від +12 до +16 градусів;
- у західних областях - від +9 до +13 градусів.
У вівторок, 14 жовтня, частково дощі відступлять, дощі переважно у центрі, на півдні й заході.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +6 до +10 градусів;
- у східних областях - від +10 до +13 градусів;
- у центральних областях - від +9 до +11 градусів;
- у південних областях - від +11 до +14 градусів;
- у західних областях - від +8 до +12 градусів.
У середу, 15 жовтня, дощі залишаються у центральних і південних областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +6 до +10 градусів;
- у східних областях - від +9 до +12 градусів;
- у центральних областях - від +9 до +11 градусів;
- у південних областях - від +11 до +14 градусів;
- у західних областях - від +8 до +10 градусів.
В четвер, 16 жовтня, в Україні буде менше опадів, частіше сонячно.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +6 до +10 градусів;
- у східних областях - від +9 до +11 градусів;
- у центральних областях - від +9 до +12 градусів;
- у південних областях - від +11 до +13 градусів;
- у західних областях - від +9 до +11 градусів.
У п'ятницю, 17 жовтня, збережеться стабільна осіння погода, переважно сухо.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +6 до +10 градусів;
- у східних областях - від +9 до +12 градусів;
- у центральних областях - від +9 до +13 градусів;
- у південних областях - від +11 до +14 градусів;
- у західних областях - від +9 до +11 градусів.
Як писали раніше, магнітні бурі можуть впливати як на самопочуття людей, так і на роботу техніки. За даними фахівців із космічної погоди, у період з 11 по 13 жовтня очікуються підвищені коливання геомагнітного поля. Після цього активність почне поступово спадати, і вже 14 жовтня ситуація стабілізується.
