У Суецькому каналі зняли з мілини судно Maersk Emerald: у нього заглох двигун

У Суецькому каналі сів на мілину через заглухлий двигун контейнеровоз Maersk Emerald. Керівництво водної артерії оперативно організувало зняття судно з мілини і його буксирування.
Про це повідомила адміністрація Суецького каналу в Twitter.
"Суецький канал контейнеровоз Maersk Emerald, що проходив у складі Північної колони, сів на мілину через раптово заглухлий двигун і відключення навігаційного обладнання", - наголошується в повідомленні.
В адміністрації каналу підкреслили, що для зняття судна з мілини було залучено чотири буксири. Це дозволило оперативно впоратися із позаштатною ситуацією. Зазначається, що за час зняття контейнеровоза з мілини через канал пройшли 68 суден.
Контейнеровоз Maersk Emerald, що йшов під прапором Сінгапуру, має довжину 353 метри, ширину 48 метрів, осадку 15,5 метра і водотоннажність 146 тисяч тонн.
Нагадаємо, 23 березня у Суецькому каналі застряг контейнеровоз Ever Given, заблокувавши при цьому рух інших суден. На входах в Суецький канал утворилися гігантські черги. Блокування також вплинуло на вартість нафти. На розблокування водної магістралі пішло більше тижня.
Після цього влада Єгипту заявила, що отримані збитки від блокування Суецького каналу оцінюються в мільярд доларів. Каїр також хоче отримати компенсацію від власника контейнеровоза, тому судно зараз під арештом.