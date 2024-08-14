Суджа под контролем ВСУ. Появилась обновленная карта боевых действий в Курской области

Что предшествовало

Напомним, в понедельник, 12 августа, Украина впервые признала, что проводит операцию в Курской области. В ее рамках под контроль была взята территория площадью около тысячи квадратных километров.

Еще вчера, 13 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские защитники взяли под контроль 74 населенных пункта Курской области.

При этом сегодня украинский генерал отмечал, что поиск и уничтожение врага в городе Суджа был завершен.

Более детально о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.

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