Суддю Верховного суду відсторонили від посади

Суддю цивільного Касаційного суду, який входить до складу Верховного суду, Валентина Сердюка тимчасово відсторонили від посади. Відповідне рішення 22 травня прийняла перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє прес-служба ВСП.

Наголошується, що до судді застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення.

"з Огляду на рішення, прийняте першої дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 22 травня 2020, суддю цивільного Касаційного суду у складі Верховного суду Сердюка Валентина Васильовича відсторонено від здійснення правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, до моменту офіційного звільнення судді з посади Вищою радою правосуддя, він вважається тимчасово відстороненим від посади.

"Термін дії відсторонення суддів від правосуддя - до прийняття Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати", - уточнили в ВСП.

За даними ЗМІ, Сердюка відсторонили у зв'язку з водінням автомобіля в нетверезому стані.

Раніше РБК-Україна писало, що суддю по справі про госизменен екс-президента Віктора Януковича відсторонили від посади.

Також повідомлялося, що на початку року скандальний суддя Павло Вовк знову очолив Окружний адміністративний суд Києва.