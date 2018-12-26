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Суддя Львівського апеляційного суду збив насмерть пенсіонера

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 16:09
Суддя Львівського апеляційного суду збив насмерть пенсіонера
Іллюстративне фото (twitter.com/priz.tv)

Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження

У вівторок, 25 грудня, близько 19:30 на автомобільній дорозі Київ-Чоп, поблизу одного із сіл Миколаївського району (Львівська область) суддя Львівського апеляційного суду збив насмерть пенсіонера. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державного бюро розслідувань.

У ДБР повідомляють, що суддя, перебуваючи за кермом автомобіля "Фольксваген", на неосвітленій ділянці дороги, збив 69-річного пішохода. Останній від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.

"Слідчі територіального управління ДБР у Львові розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю судді Львівського апеляційного суду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, 29 серпня у Львівській області суд заарештував працівника Національної поліції, який у вівторок, 28 серпня, влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Жарков Бродівського району.

Аварія сталась близько 12 години ночі, у селі Жарків. Відбулося зіткнення автомобіля "Рено Трафік" та скутера. Внаслідок ДТП, на місці події загинули 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир, мешканці Бродівського району.

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