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Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство

Во вторник, 25 декабря, около 19:30 на автомобильной дороге Киев-Чоп, вблизи одного из сел Николаевского района (Львовская область) судья Львовского апелляционного суда сбил насмерть пенсионера. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В ГБР сообщают, что судья, находясь за рулем автомобиля "Фольксваген", на неосвещенном участке дороги, сбил 69-летнего пешехода. Последний от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

"Следователи территориального управления ГБР во Львове расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием судьи Львовского апелляционного суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, 29 августа во Львовской области суд арестовал сотрудника Национальной полиции, который во вторник, 28 августа, устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие в селе Жарков Бродовского района.

Авария произошла около 12 часов ночи, в селе Жарков. Произошло столкновение автомобиля "Рено Трафик" и скутера. В результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир, жители Бродовского района.