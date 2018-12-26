ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Судья Львовского апелляционного суда сбил насмерть пенсионера

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 16:09
Судья Львовского апелляционного суда сбил насмерть пенсионера
Иллюстративное фото (twitter.co/priz.tv)

Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство

Во вторник, 25 декабря, около 19:30 на автомобильной дороге Киев-Чоп, вблизи одного из сел Николаевского района (Львовская область) судья Львовского апелляционного суда сбил насмерть пенсионера. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В ГБР сообщают, что судья, находясь за рулем автомобиля "Фольксваген", на неосвещенном участке дороги, сбил 69-летнего пешехода. Последний от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

"Следователи территориального управления ГБР во Львове расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием судьи Львовского апелляционного суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, 29 августа во Львовской области суд арестовал сотрудника Национальной полиции, который во вторник, 28 августа, устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие в селе Жарков Бродовского района.

Авария произошла около 12 часов ночи, в селе Жарков. Произошло столкновение автомобиля "Рено Трафик" и скутера. В результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир, жители Бродовского района.

Под Киевом в ДТП с автобусом пострадали 8 человек В Турции в ДТП с автобусами пострадали 55 человек
Новости Украины ЛьвоваварияпешеходсбилСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь