До суду передали справу щодо голови "кримського центрвиборчкому"

Фото: Михайло Малишев (tv8crimea.ru)

Йому загрожує до 15 років ув'язнення

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови незаконно створеної "Виборчої комісії Республіки Крим" Михайла Малишева, який сприяв організації псевдореферендума на півострові в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прокуратури Криму.

Зазначається, що "чиновник" обвинувачується у скоєнні кримінальних злочинів, за ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади).

"У ході розслідування кримінального провадження отримані неспростовні докази того, що з березня 2014 і досі обвинуваченим надається допомога у забезпеченні режиму окупації Криму. Як приклад, 16 березня 2014 голова Виборчої комісії Республіки Крим" забезпечував проведення незаконного "загальнокримського референдуму", яким вище керівництво Російської Федерації намагається легітимізувати захоплення українського півострова", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 8 вересня 2019 року Малишев брав участь в організації і проведенні так званих виборів до місцевих рад. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в школи окупованого Севастополя з початку навчального року повернули вивчення української мови. Також зазначалося, що українська мова в Севастополі вивчають близько 180 школярів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що делегація України покинула зал засідань ОБСЄ у Варшаві (Польща), де обговорювалася тема свободи слова, в знак протесту проти заяв про "російський Крим".