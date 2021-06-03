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Суддя у Броварах отримала шість років тюрми за тисячу євро хабара 

Автор: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Її визнали винною в отриманнні хабара.

Про це повідомила прес-служба САП.

Так, колегія суддів ВАКС визнала суддю винуватою в отриманні 1 тисячі євро неправомірної вигоди за прийняття рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

"За вироком суду судді призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй автомобіля та земельної ділянки та позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя, строком на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Відзначимо, що суддю Броварського міськрайонного суду Київської області викрили на хабарі у 2017 році.

Раніше НАБУ затримали двох адвокатів. Правоохоронці заявили, що вони планували передати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва.

Згодом слідчі НАБУ провели обшуки в ОАСК у справі про корупцію, в якій, за даними слідства, причетний брат глави Окружного адмінсуду Павла Вовка.

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