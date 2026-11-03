Судебный саботаж? По делу о медицинской халатности врачей Odrex сорвали более 80% заседаний в октябре

Киевский районный суд Одессы в октябре провел только три из 16 запланированных заседаний по резонансному делу о медицинской халатности врачей Odrex. Остальные 13 слушаний перенесли из-за ходатайства стороны защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию УНН.
Речь идет об уголовном производстве в отношении хирурга Виталия Русакова и онколога Марины Белоцерковской, обвиняемых в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса.
Дело касается обстоятельств лечения одесского бизнесмена, основателя KADORR Group Аднана Кивана, который скончался в октябре 2024 года в клинике Odrex.
По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить пациенту необходимую антибактериальную терапию и отреагировать на послеоперационные осложнения.
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Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы это могло привести к развитию сепсиса и смерти бизнесмена. Оба врача своей вины не признают. Окончательную оценку их действиям должен дать суд.
Однако успеет ли суд вынести приговор до истечения сроков давности - вопрос все острее.
Только в октябре из 16 запланированных заседаний Киевский районный суд Одессы смог провести три: 1, 8 и 29 октября. Остальные 13 слушаний перенесли. Таким образом, более 80% назначенных в месяц заседаний так и не прошли.
Плотный график заседаний имеет вполне обоснованное объяснение - суд обязан обеспечить рассмотрение дела в разумные сроки. Ведь уже осенью 2027 года пройдет три года от смерти Аднана Кивана, а значит, может возникнуть вопрос об истечении сроков давности привлечения врачей к уголовной ответственности.
В то же время, рассмотрение дела может не завершиться решением суда первой инстанции, ведь любая из сторон имеет право обжаловать приговор в апелляции. Поскольку сроки давности исчисляются до вступления приговора в законную силу, дальнейшие задержки создают риск того, что судебный процесс так и не завершится окончательным решением по существу обвинения.
Такая "интенсивность" судебного разбирательства, похоже, не устраивает одного из обвиняемых - хирурга Виталия Русакова. Он неоднократно критиковал график заседаний в своих соцсетях, называя его чрезмерным, и заявлял, что его уголовное дело должны рассматривать не чаще раза в месяц.
Учитывая это, возникает вопрос относительно мотивов обвиняемого, который настаивает на своей невиновности, однако добивается замедления судебного процесса.
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Признаки возможного затягивания дела стали заметны еще в сентябре. Тогда из 13 запланированных судебных заседаний полноценно состоялось всего шесть, в то время как семь были перенесены.
В октябре ситуация усугубилась. Таким образом, за два месяца из 29 запланированных заседаний состоялось только девять, а 20 - перенесли.
Статистика свидетельствует о тревожной тенденции - с каждым месяцем сторона защиты представляет все больше ходатайств о переносе. При таких темпах перспектива завершения уголовного производства к истечению сроков давности становится все более неопределенной.
Председательствующий по делу судья Виктор Чаплыцкий уже неоднократно обращал внимание на поведение адвокатов обвиняемых врачей.
Как сообщали журналисты, в сентябре он признал неуважительными причины неявки защитников Виталия Русакова на судебные заседания и направил соответствующее решение в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. А 29 октября судья предупредил адвокатов, что будет реагировать на дальнейшие ходатайства об отложении слушаний.
Впрочем, на следующий день, 30 октября, защитники Русакова подали очередное ходатайство о переносе заседания. На этот раз один из защитников Виталия Русакова сослался на занятость в другом судебном процессе, а второй - на семейные обстоятельства.
Будет ли эта ситуация процессуальными или дисциплинарными последствиями для адвокатов, пока неизвестно. Следующее слушание назначено на 5 ноября.
Ранее РБК-Украина публиковало объяснение представителя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Андрея Луны об ответственности защитников за срыв судебных заседаний.
По его словам, систематические неявки адвокатов без уважительных причин могут стать основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. При этом занятость в ином судебном процессе не является безусловным оправданием отсутствия защитника.