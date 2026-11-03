Судебный саботаж? По делу о медицинской халатности врачей Odrex сорвали более 80% заседаний в октябре

Дело о смерти Аднана Кивана: в чем обвиняют врачей Odrex

Речь идет об уголовном производстве в отношении хирурга Виталия Русакова и онколога Марины Белоцерковской, обвиняемых в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса.

Дело касается обстоятельств лечения одесского бизнесмена, основателя KADORR Group Аднана Кивана, который скончался в октябре 2024 года в клинике Odrex.

По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить пациенту необходимую антибактериальную терапию и отреагировать на послеоперационные осложнения.

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Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы это могло привести к развитию сепсиса и смерти бизнесмена. Оба врача своей вины не признают. Окончательную оценку их действиям должен дать суд.

Однако успеет ли суд вынести приговор до истечения сроков давности - вопрос все острее.

20 перенесенных заседаний за 2 месяца

Только в октябре из 16 запланированных заседаний Киевский районный суд Одессы смог провести три: 1, 8 и 29 октября. Остальные 13 слушаний перенесли. Таким образом, более 80% назначенных в месяц заседаний так и не прошли.

Плотный график заседаний имеет вполне обоснованное объяснение - суд обязан обеспечить рассмотрение дела в разумные сроки. Ведь уже осенью 2027 года пройдет три года от смерти Аднана Кивана, а значит, может возникнуть вопрос об истечении сроков давности привлечения врачей к уголовной ответственности.

В то же время, рассмотрение дела может не завершиться решением суда первой инстанции, ведь любая из сторон имеет право обжаловать приговор в апелляции. Поскольку сроки давности исчисляются до вступления приговора в законную силу, дальнейшие задержки создают риск того, что судебный процесс так и не завершится окончательным решением по существу обвинения.

Такая "интенсивность" судебного разбирательства, похоже, не устраивает одного из обвиняемых - хирурга Виталия Русакова. Он неоднократно критиковал график заседаний в своих соцсетях, называя его чрезмерным, и заявлял, что его уголовное дело должны рассматривать не чаще раза в месяц.

Учитывая это, возникает вопрос относительно мотивов обвиняемого, который настаивает на своей невиновности, однако добивается замедления судебного процесса.

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Признаки возможного затягивания дела стали заметны еще в сентябре. Тогда из 13 запланированных судебных заседаний полноценно состоялось всего шесть, в то время как семь были перенесены.

В октябре ситуация усугубилась. Таким образом, за два месяца из 29 запланированных заседаний состоялось только девять, а 20 - перенесли.

Статистика свидетельствует о тревожной тенденции - с каждым месяцем сторона защиты представляет все больше ходатайств о переносе. При таких темпах перспектива завершения уголовного производства к истечению сроков давности становится все более неопределенной.

Судья предупреждал адвокатов, но слушание снова перенесли

Председательствующий по делу судья Виктор Чаплыцкий уже неоднократно обращал внимание на поведение адвокатов обвиняемых врачей.

Как сообщали журналисты, в сентябре он признал неуважительными причины неявки защитников Виталия Русакова на судебные заседания и направил соответствующее решение в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. А 29 октября судья предупредил адвокатов, что будет реагировать на дальнейшие ходатайства об отложении слушаний.

Впрочем, на следующий день, 30 октября, защитники Русакова подали очередное ходатайство о переносе заседания. На этот раз один из защитников Виталия Русакова сослался на занятость в другом судебном процессе, а второй - на семейные обстоятельства.

Будет ли эта ситуация процессуальными или дисциплинарными последствиями для адвокатов, пока неизвестно. Следующее слушание назначено на 5 ноября.