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Судебное решение в несколько кликов. В "Дія" доступна новая услуга: как воспользоваться

Фото: судебные решения можно получить в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Для украинцев в "Дія" недавно стала доступна новая услуга. Она позволяет получить через приложение электронное судебное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Кратко о документе

Как отмечают в ведомстве, судебное решение через приложение госуслуг можно с квалифицированной электронной подписью судей, документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.

Указано, что раньше для этого необходимо было ехать в суд в специально отведенное время, а затем стоять в очередях, чтобы получить документ.

В Минцифре напоминают, что судебное решение - это документ, в котором отражается результат судебного дела. К примеру, подтверждается факт развода пары.

Как получить

Как объясняют в Минцифры, чтобы получить судебное решение через приложение госуслуг, необходимо:

  • авторизироваться в приложении "Дія",
  • нажать "Услуги",
  • выбрать "Судебные дела",
  • пересмотреть судебное решение,
  • выбрать необходимое и при необходимости загрузить себе смартфон.

Кроме того, в приложении "Дія" украинцы могут получать уведомления о назначенных судебных заседаниях, в которых они являются участниками дела.

Важно. Указанная услуга доступна в последней версии "Дія" В случае отсутствия опции "Судебные дела" необходимо обновить приложение.

Напомним, ранее стало известно, что на портале "Дія" можно подать заявление о браке.

Также мы писали о том, что украинцы с помощью приложения "Дія" смогут получить выписку о месте жительства.

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