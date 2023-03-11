Судебное решение в несколько кликов. В "Дія" доступна новая услуга: как воспользоваться

Кратко о документе

Как отмечают в ведомстве, судебное решение через приложение госуслуг можно с квалифицированной электронной подписью судей, документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.

Указано, что раньше для этого необходимо было ехать в суд в специально отведенное время, а затем стоять в очередях, чтобы получить документ.

В Минцифре напоминают, что судебное решение - это документ, в котором отражается результат судебного дела. К примеру, подтверждается факт развода пары.

Как получить

Как объясняют в Минцифры, чтобы получить судебное решение через приложение госуслуг, необходимо:

авторизироваться в приложении "Дія",

нажать "Услуги",

выбрать "Судебные дела",

пересмотреть судебное решение,

выбрать необходимое и при необходимости загрузить себе смартфон.

Кроме того, в приложении "Дія" украинцы могут получать уведомления о назначенных судебных заседаниях, в которых они являются участниками дела.

Важно. Указанная услуга доступна в последней версии "Дія" В случае отсутствия опции "Судебные дела" необходимо обновить приложение.

Напомним, ранее стало известно, что на портале "Дія" можно подать заявление о браке.

Также мы писали о том, что украинцы с помощью приложения "Дія" смогут получить выписку о месте жительства.

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