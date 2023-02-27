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Подать заявление на брак теперь можно через портал "Дія": как это работает

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 10:40
Подать заявление на брак теперь можно через портал "Дія": как это работает Фото: подать заявление на брак можно через портал "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На портале "Дія" теперь можно подать заявление на брак. Нужно определить место, время, формат и заплатить госпошлину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"10 минут онлайн вместо походов в ЗАГС, заполнение бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, траты времени в банке и других совсем не романтических вещей", - написал министр.

По его словам, на портале "Дія" можно выбрать место, время, формат и зал, где планируется провести церемонию.

"ЗАГС пришлет на электронную почту ответ и детали церемонии. Дальше вам нужно только не забыть появиться в ЗАГС день женитьбы", - добавил Федоров.

Процедура подачи заявки состоит из семи шагов, стоимость: от 0,85 до 1649,85 грн - в зависимости от выбранных услуг и дня регистрации брака.

Отметим, подать онлайн заявку через сервисы Минюста можно уже много лет.

Напомним, с января на портале "Дія" вернули возможность получить справку из Государственного реестра прав, которая была приостановлена после начала войны.

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