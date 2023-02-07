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Выписку о месте жительства можно получить через "Дію": как это сделать

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Украина, Вторник 07 февраля 2023 17:05
Выписку о месте жительства можно получить через "Дію": как это сделать Фото: выписку о месте жительства можно получить через "Действие" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Граждане Украины с помощью приложения "Дія" смогут получить выписку о месте жительства. Родители также смогут заказывать справку для своих детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

Для того, чтобы сгенерировать подъемник необходимо зайти в приложение и выбрать пункт "Услуги". После этого выбрать "Справки и подъемники" и выбрать "Выписка о месте жительства". Затем появится надпись "Заказать подъемник", нужно нажать на него.

Через несколько минут приложение сгенерирует подъемник, если информация о человеке содержится в реестре.

"Кроме того, есть возможность загрузить подъемник на телефон в PDF-формате в течение 24 часов. Родители могут заказать в приложении выписку о месте жительства своих детей", - сказано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми. Заявки на социальную помощь можно будет подать через портал Дія.

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