Выписку о месте жительства можно получить через "Дію": как это сделать

Граждане Украины с помощью приложения "Дія" смогут получить выписку о месте жительства. Родители также смогут заказывать справку для своих детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

Для того, чтобы сгенерировать подъемник необходимо зайти в приложение и выбрать пункт "Услуги". После этого выбрать "Справки и подъемники" и выбрать "Выписка о месте жительства". Затем появится надпись "Заказать подъемник", нужно нажать на него.

Через несколько минут приложение сгенерирует подъемник, если информация о человеке содержится в реестре.

"Кроме того, есть возможность загрузить подъемник на телефон в PDF-формате в течение 24 часов. Родители могут заказать в приложении выписку о месте жительства своих детей", - сказано в сообщении.