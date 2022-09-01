Судно з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі і перекрило рух протокою
У четвер, 1 вересня, судно з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух протокою Босфор було перекрито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцелярії губернатора Стамбула, яке наводить Sky News.
У відомстві зазначають, що на мілину сіло судно Lady Zehma, яке перевозить близько 3 тисяч тонн української кукурудзи. Це було умисне рішення екіпажу, оскільки у судна відмовило кермо.
Варто зауважити, що кількома днями раніше судно Lady Zehma вийшло з українського морського порту "Чорноморськ". Воно прямує в італійське місто Равенна.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у середу вранці, 31 серпня, з українського порту вийшло ще одне судно з продовольством.
Також ми писали, що у порт Джибуті прибуло судно, яке привезло першу партію українського зерна для Африки. Судно MV Brave Commander під прапором Лівану перевезло 23 тисяч тонн пшениці, призначеної для сусідньої Ефіопії.
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