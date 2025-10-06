Судно, недвижимость и не только: ВАКС взыскал в доход государства активы экс-нардепа Олейника

Что известно об Олейнике

Владимир Олейник - бывший народный депутат Украины VII созыва от "Партии регионов" и один из основателей организации "Комитет спасения Украины", которая имеет антиукраинскую направленность.

После потери политического влияния он бежал из Украины в Россию, где подал судебный иск в Дорогомиловский районный суд Москвы с требованием признать события в Украине 2014 года государственным переворотом, и в 2016 году суд поддержал его иск.

Олейник активно участвует в российских пропагандистских программах, в частности на телеканале "Звезда" и в шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", публично поддерживает и распространяет нарративы российской пропаганды, формируя искаженное восприятие событий в Украине.

Он подпадает под санкции Украины за содействие деятельности, которая вредит государственным интересам.

Конфискация активов времен Януковича

Ранее ВАКС взыскал в доход государства активы Вячеслава Заневского. Он был руководителем охраны Виктора Януковича.

Также известно, что Минюст подал иск в суд против Виталия Захарченко, экс-главы МВД времен Виктора Януковича. Речь идет о конфискации активов бывшего чиновника.