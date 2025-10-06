RU

Общество Образование Деньги Изменения

Судно, недвижимость и не только: ВАКС взыскал в доход государства активы экс-нардепа Олейника

Фото: Владимир Олейник (18000 com ua)
Автор: Ірина Глухова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворила жалобу Минюста о взыскании в доход государства активов экс-нардепа Владимира Олейника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Известно, что Минюст подал жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда от 4 сентября 2025 года. Тогда суд первой инстанции частично удовлетворил исковое заявление ведомства к Олейнику о применении санкций.

В частности, судья отказал в части взыскания в доход государства доли корпоративных прав в компании "Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ", которая принадлежит жене бывшего нардепа Людмиле Олейник.

Новое решение суда позволяет взыскать в доход государства такие активы Олейника:

  • 6 объектов недвижимости в городе Черкассы;
  • 1 объект недвижимости в Киевской области;
  • самоходное моторное прогулочное судно;
  • долю корпоративных прав в ООО "Э.С.П. ТЕХНОЛОГИИ".

Отмечается, что постановление апелляционной палаты вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке

 

 

Что известно об Олейнике

Владимир Олейник - бывший народный депутат Украины VII созыва от "Партии регионов" и один из основателей организации "Комитет спасения Украины", которая имеет антиукраинскую направленность.

После потери политического влияния он бежал из Украины в Россию, где подал судебный иск в Дорогомиловский районный суд Москвы с требованием признать события в Украине 2014 года государственным переворотом, и в 2016 году суд поддержал его иск.

Олейник активно участвует в российских пропагандистских программах, в частности на телеканале "Звезда" и в шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", публично поддерживает и распространяет нарративы российской пропаганды, формируя искаженное восприятие событий в Украине.

Он подпадает под санкции Украины за содействие деятельности, которая вредит государственным интересам.

Конфискация активов времен Януковича

Ранее ВАКС взыскал в доход государства активы Вячеслава Заневского. Он был руководителем охраны Виктора Януковича.

Также известно, что Минюст подал иск в суд против Виталия Захарченко, экс-главы МВД времен Виктора Януковича. Речь идет о конфискации активов бывшего чиновника.

