Судно, недвижимость и не только: ВАКС взыскал в доход государства активы экс-нардепа Олейника

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворила жалобу Минюста о взыскании в доход государства активов экс-нардепа Владимира Олейника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
Известно, что Минюст подал жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда от 4 сентября 2025 года. Тогда суд первой инстанции частично удовлетворил исковое заявление ведомства к Олейнику о применении санкций.
В частности, судья отказал в части взыскания в доход государства доли корпоративных прав в компании "Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ", которая принадлежит жене бывшего нардепа Людмиле Олейник.
Новое решение суда позволяет взыскать в доход государства такие активы Олейника:
Отмечается, что постановление апелляционной палаты вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке
Владимир Олейник - бывший народный депутат Украины VII созыва от "Партии регионов" и один из основателей организации "Комитет спасения Украины", которая имеет антиукраинскую направленность.
После потери политического влияния он бежал из Украины в Россию, где подал судебный иск в Дорогомиловский районный суд Москвы с требованием признать события в Украине 2014 года государственным переворотом, и в 2016 году суд поддержал его иск.
Олейник активно участвует в российских пропагандистских программах, в частности на телеканале "Звезда" и в шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", публично поддерживает и распространяет нарративы российской пропаганды, формируя искаженное восприятие событий в Украине.
Он подпадает под санкции Украины за содействие деятельности, которая вредит государственным интересам.
Ранее ВАКС взыскал в доход государства активы Вячеслава Заневского. Он был руководителем охраны Виктора Януковича.
Также известно, что Минюст подал иск в суд против Виталия Захарченко, экс-главы МВД времен Виктора Януковича. Речь идет о конфискации активов бывшего чиновника.