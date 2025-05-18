Судно Мексики врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке: есть пострадавшие

В субботу вечером 270-футовое военное судно Мексики, на борту которого находилось 277 человек, врезалось и процарапало дно Бруклинского моста в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В Береговой охране Нью-Йорка рассказали, что 20 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии, и их все еще извлекают из воды.

На видео, размещенных в соцсетях, видно, как три освещенные мачты на большой парусной лодке с мексиканским флагом врезаются в основание поста, когда на мосту проезжают автомобили. Далее на кадрах судно продолжило плыть со всеми тремя разрушенными мачтами.

"(Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс был - ред.) предварительно проинформирован о ситуации на Бруклинском мосту и вскоре отправится туда, чтобы осмотреть место происшествия и получить полную информацию", - написал пресс-секретарь Фабьен Леви в соцсети X.