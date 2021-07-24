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Біля узбережжя Ємену затонув нафтовий танкер

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Йемен, Субота 24 липня 2021 00:57
Біля узбережжя Ємену затонув нафтовий танкер Фото: нафтовий танкер (flickr.com/tfadam)
Автор: РБК-Україна

Біля узбережжя Ємену затонув нафтовий танкер. Уздовж берега і в Аденській затоці утворилась нафтова пляма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Мохаммед Амзарба, глава адміністрації порту Адена, заявив, що минулого тижня влада була попереджена про те, що судно під назвою "Dia" тоне.

Амзарба сказав, що портові влади намагалися використовувати буксир, щоб убезпечити "Dia", але для цього треба було б залучити "спеціалізовані компанії".

Інший чиновник порту Аден сказав, що судно було пришвартовано з 2014 року в Ель-Барику, на захід від головного порту, і в ньому зберігалися запаси дизельного палива.

Незрозуміло, скільки палива зберігалося на кораблі, коли він затонув.

Витік палива поширився вздовж узбережжя приблизно на 20 кілометрів.

Ахмед Фахім, член Комітету з охорони навколишнього середовища в Адені, сказав, що ніхто не подбав про "обслуговування танкера, тому він затонув, викликавши катастрофу на узбережжі".

У попередньому урядовому звіті говориться, що розлив досяг довколишнього заповідника. Фахім сказав, що на берег викинуло мертву рибу.

Кілька інших нафтових суден також кинуті в Адені, що викликає побоювання щодо нових можливих екологічних катастроф.

Раньше біля берегів Ємену затонув човен з мігрантами: знайдено тіла понад 20 осіб.

Також біля узбережжя Ємену горів танкер, що перевозить 1 млн бар. нафти з України в Китай.

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