Судді Верховного суду звинуватили Венедиктову у тиску в справі ПриватБанку

До Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення суддів Великої палати Верховного суду, у якому вони інформують про втручання у їх професійну діяльність та про вчинення тиску на суд з метою ухвалення рішення на користь однієї зі сторін у справі "ПриватБанку". Про це повідомляє прес-центр судової влади України.

У повідомленні наголошується, що під час розгляду справи про законність націоналізації "ПриватБанку" у день судового засідання в мережі Інтернет, в електронних засобах масової інформації та в соціальних мережах поширювалась інформація, спрямована на підрив авторитету судової влади.

"Припущення авторів цих публікацій і дописів поєднуються з твердженнями про отримання суддями Великої палати Верховного суду неправомірної вигоди, змову з представниками позивачів, містять погрози", - йдеться в заяві суддів.

У повідомленні також зазначається 16 березня 2020 року Велика палата Верховного суду відкрила судові засідання у справі для громадськості, проте співзасновник політичної партії "Демократична сокира" (Антон Швець, - ред.) поширив у мережі Інтернет, на думку суддів, недостовірну інформацію про перебіг цього засідання з використанням ненормативної лексики.

Крім того, судді вважають неприйнятними заяви генерального прокурора Ірини Венедиктової щодо справи "ПриватБанку".

"23 квітня 2020 року свою позицію як позицію Офісу генерального прокурора озвучила і генеральний прокурор, яка фактично протиставила судову владу суспільству та загалом державі. З виступу складається враження, що єдиним захисником суспільства та держави виступає прокуратура, яка вже визначила, хто у справі правий, а хто - ні. В умовах, коли навколо цієї справи очевидно проглядається збурювання громадських почуттів та намагання принизити суд, такі заяви навряд чи можуть вважатися прийнятними", - зазначено у повідомленні.

Судді Великої палати Верховного суду вважають, що зазначені обставини є формою втручання в діяльність Верховного суду, способом впливу та тиску з метою ухвалення рішення на користь однієї зі сторін та повідомляють про втручання у їх діяльність зі здійснення правосуддя для вжиття відповідних заходів.

Вказане повідомлення внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддями фактів та ухвалено відповідне рішення, зазначили в прес-центрі судової влади України.

Нагадаємо, 23 квітня генеральний прокурор Ірина Венедиктова записала відеозвернення, в якому заявила, що її офіс відстоює 1 млрд грн активів держави в справі "ПриватБанку".

Як повідомляло РБК-Україна, Велика палата Верховного суду 27 квітня відклала рішення у справі, в якій Національний банк доводить законність списання депозитів сім'ї Суркісів під час націоналізації "ПриватБанку" у 2016 році у зв'язку із здійсненням на них тиску останнім часом через соціальні мережі та з боку ЗМІ.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 грудня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд переніс засідання щодо апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "ПриватБанку" з ринку. Суд переніс засідання до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.