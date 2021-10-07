Судова реформа: у Раді суддів назвали терміни розгляду кандидатів до Етичної ради

Рада суддів продовжує відбір кандидатів до Етичної ради. Співбесіди з ними можуть пройти в кінці жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради суддів Богдана Монича .

На зустрічі в Офісі президента з реалізації судової реформи в Україні Моніч зазначив, що Рада суддів продовжує роботу над визначенням кандидатур до Етичної ради. Він додав, що співбесіди з кандидатами можуть пройти в кінці жовтня.

У ході зустрічі обговорювалося відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП).