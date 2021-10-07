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Судебная реформа: в Совете судей назвали сроки рассмотрения кандидатов в Этический совет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет судей продолжает отбор кандидатов в Этический совет. Собеседования с ними могут пройти в конце октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета судей Богдана Монича.

На встрече в Офисе президента по реализации судебной реформы в Украине Монич отметил, что Совет судей продолжает работу над определением кандидатур в Этический совет. Он добавил, что собеседования с кандидатами могут пройти в конце октября.

В ходе встречи обсуждалось возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия (ВРП).

Напомним, в конце сентября в комментарии РБК-Украина Монич сообщил, что Совет судей могут лишить права формировать Этический совет.

Подробнее о ходе судебной реформы в Украине - в материале РБК-Украина "Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти".

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Судебная реформаОфис президента