Судова реформа та єдині правила оподаткування. Що Рада розглядатиме в останній літній тиждень роботи

Так, парламенту потрібно впоратися з тим, щоб законопроект №3711-д щодо реформи Вищої кваліфкомісії суддів президент все таки підписав. Для цього необхідно внести правки, запропоновані президентом після ветування документу.

Також очікується ухвалення законопроектів №№ 5068 та 5069 щодо реформи Вищої ради правосуддя.

Щоб судова реформа якомога швидше запрацювала, Корнієнко закликав колег не блокувати законопроекти постановами про їхню невідповідність регламентові. Адже цей інструмент вже перетворився на політичний тиск.

"Люди не розуміють, про що це, але закони затримуються на 2-4 тижні. І це погано", - наголосив він.

Водночас голова правового парламентського комітету Андрій Костін зауважив, що правки до законопроекту №3711-д щодо ВККС комітет вже підтримав.

"Ми маємо підтримати вето президента, як комітет це зробив минулої п’ятниці, щодо законопроєкту 3711-д та прибрати конкуренцію між двома абзацами в тексті закону. Це вкотре принципова позиція і президента, яка була підтримана кількома фракціями, щодо ключової ролі наших міжнародних партнерів. А саме: незалежних міжнародних експертів, які мають багаторічний досвід у перевірці та дотримання стандартів професійної етики та доброчесності майбутніх членів ВККС і ВРП", - заявив він.

Андрій Костін також закликав підтримати законопроєкт № 5660 щодо розвитку системи виконання судових рішень.

Крім того, на цьому тижні парламент має розглянути низку інших важливих ініціатив. Зокрема, щодо реформи корпоративного управління.

"Законопроект з літерою "д" - у повній відповідності до всіх рекомендацій міжнародних партнерів. Думаю, не має бути інсинуацій, що це знову провалена корпоративна реформа", - сказав Олександр Корнієнко.

На розгляді Ради будуть і законопроекти про посилення ролі Антимонопольного комітету як частини "антиолігархічної" реформи, а також остаточне запровадження режиму paperless.

Зі свого боку, голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернув увагу, що Рада має розглянути у другому читанні і законопроект №5600. Цей документ спрямований на забезпечення рівних та єдиних правил оподаткування.

За його словами, з минулого тижня у комітету щодня проходять зустрічі робочі групи щодо цього дискусійного законопроекту.

Данило Гетманцев розповів, що реалізація ініціативи дозволить підвищити пенсії, заробітні плати медикам та вчителям.

"За рахунок чого це можна зробити? За рахунок усунення дисбалансів в оподаткуванні, які десятиріччями створювалися в нашій податковій системі. За рахунок підвищення ренти до видобуток корисних копалин, яка однією з найменших у світі. За рахунок скасування невмотивованих пільг для "зелених" виробників електрики чи, наприклад, для виробників курятини", - наголосив він.

Голова економічного комітету Дмитро Наталуха також нагадав, що Рада має розглянути законопроект №4416-1 про запровадження стимулів в індустріальних парках.

Як зазначив Наталуха, цей документ надасть Україні та українському бізнесу інструмент для повноцінної конкуренції на зовнішніх ринках.

"У Туреччині працює 415 індустріальних парків, в Угорщині - 210, в Польщі - 70. У нас 9 - лише резиденти. Але пільги і жодні стимули не працюють у жодному з них", - заявив він.

За попередніми розрахунками, при ухваленні цього та ще двох суміжних законопроектів у середньстроковій перспективі Україна може очікувати створення 100 нових індустріальних парків. Це - понад пів мільйона нових робочих місць і 35% зростання експорту.