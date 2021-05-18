ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Судді Царевич остаточно підтвердили виправдувальний вирок

Новость на русском →
Києва, Вівторок 18 травня 2021 13:32
Судді Царевич остаточно підтвердили виправдувальний вирок Фото: суддя Оксана Царевич (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Київський апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок скандальній судді Оксані Царевич. Її дії в 2014 році визнані законними.

Про це в Facebook повідомив адвокат Роман Маселко.

За його словами, у справі Царевич суд дійшов висновку, що її рішення у справах активістів "Автомайдану" в 2014 році не були злочином.

"Сама Царевич у своєму останньому слові знову підкреслила, що всі її рішення ... були законними", - додав Маселко.

При цьому о підкреслив, що 25 травня питання про скарги на Царевич у справах Майдану розглядатиме Вища рада правосуддя.

Нагадаємо, в березні Верховний суд скасував звільнення Царевич, після чого вона повернулася до штату Печерського районного суду Києва.

Її звільнили в 2016 році указом тодішнього президента Петра Порошенка. Підставою для кримінального переслідування судді Царевич стали її рішення на початку 2014 року, якими вона позбавила водійських прав учасників "Автомайдану". Але в червні 2020 року Шевченківський районний суд Києва визнав її невинною у винесенні неправосудних рішень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Оксана Царевич Суд
NEWS
Київ накрила гроза з градом
Київ накрила гроза з градом
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні