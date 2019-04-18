У суді назвали термін оскарження рішення щодо націоналізації ПриватБанку

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Богдан Санін на брифінгу розповів про рішення суду від 18 квітня про незаконність націоналізації ПриватБанку. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Санін розповів, що рішення було ухвалено колегією суддів, головуючим був Ігор Качур. Справа надійшла до суду в червні 2017 року.

"Починаючи з червня 2017 року відбулася низка судових засідань, їх було понад 16", - сказав він і додав, від учасників процесу вимагали додаткові документи. Оскільки в справі близько 50 томів, вона розглядалася близько двох років.

Санін заявив, що засідання в закритому режимі відбувалося через необхідність збереження банківської таємниці.

Суддя зазначив, що сьогодні було оголошена вступна резолютивна частина рішення, після чого протягом десяти днів готується повний текст рішення. "І саме з цього часу до оприлюднення повного тексту рішення у сторін з'являється право для подання апеляційної скарги", - сказав він.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Як зазначається в рішенні суду, підставою були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення ПАТ КБ "Приватбанк" до категорії неплатоспроможних та порушення процедури націоналізації банку.

Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,

За даними НБУ, рішення суду не набрало законної сили. Міністерство фінансів України планує подати апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про незаконність націоналізації ПриватБанку.