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Мінфін має намір захистити мільярди, вкладені в ПриватБанк

Новини » Економіка    18.04.2019 - 14:50
Мінфін має намір захистити мільярди, вкладені в ПриватБанк
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

До капіталу банку внесли 155 млрд грн коштів платників податків

Міністерство фінансів України планує подати апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про незаконність націоналізації ПриватБанку. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" за участю держави приймалось відповідно до норм діючого законодавства, було підтримане РНБО та урядом України з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян.

"Прийнявши вимушене рішення про націоналізацію та рекапіталізацію ПриватБанку, держава вклала в цей банк 155,3 млрд гривень. Це був складний, але необхідний крок для забезпечення стабільності банківської системи та економіки загалом. І зараз наше завдання - захистити інвестицію держави, внесок кожного українця", - наголосили в Мінфіні.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Як зазначається в рішенні суду, підставою були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення ПАТ КБ "Приватбанк" до категорії неплатоспроможних та порушення процедури націоналізації банку.

Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського. За даними НБУ, рішення суду не набрало законної сили.

Національний банк планує подати апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким визнано протиправним та скасовано рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави. 

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