На суді у справі MH17 представили нових свідків

Прокуратура Нідерландів на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 представила нових свідків. Про це пише голландське видання NOS.

Повідомляється, що прокуратура представила нових свідків, один із яких є громадянином Російської Федерації. За даними слідства, він у 2014 році приєднався до проросійських бойовиків на Донбасі та охороняв район, з якого "Бук" збив пасажирський літак.

За словами свідка, присутні бойовики були раді, що збили літак, поки не виявилося, що це був цивільний лайнер, в якому летіли майже 300 осіб. Свідок готовий давати свідчення на умовах анонімності, раніше він розмовляв зі слідчим суддею.

Крім того, десятки інших свідків також знаходяться під загрозою серйозних переслідувань з боку російських спецслужб. Особистість цих людей тримається в секреті, більшість з них побоюється помсти або навіть вбивства.

Нагадаємо, раніше прокурор Тейс Бергер заявив, що російські спецслужби намагаються розкрити свідків з метою їх подальшого залякування.

Також повідомлялося, що адвокати підозрюваного Олена Пулатова не знають про джерела фінансування їх роботи.