Справа МН17: адвокати підозрюваного не знають, хто їх фінансує

Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Адвокати підозрюваного по справі МН17 заявили, що в цьому немає нічого надзвичайного

Нідерландські адвокати, які представляють одного з чотирьох підозрюваних на суді по справі МН17, кажуть, що вони не знають, хто саме вносить кошти у фінансування захисту. Про це повідомляє видання "Голос Америки".

Зазначається, що один з підозрюваних, громадянин Росії Олег Пулатов, виявив бажання, щоб його інтереси на суді представляли адвокати.

Інші обвинувачені: двоє росіян - Ігор Ґіркін і Сергій Дубінскій, а також громадянин України Леонід Харченко проігнорували офіційні виклики, і суд постановив, що вони таким чином відмовилися від права на захист.

Захисники, які представлятимуть інтереси Пулатова, повідомили, що не знають, звідки надійшли кошти у російський фонд, з якого фінансується захист підозрюваного, але заявили, що в цьому немає нічого надзвичайного.

"Для юридичної допомоги нашому клієнтові створено фонд. Це російська фундація створена в Росії", - сказав адвокат Будевейн ван Ейк.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Час справедливості: як почався суд по катастрофі рейсу MH17 над Донбасом" йшлося про те, що Пулатов обзавівся адвокатами для того, що отримати легальний доступ до всіх матеріалів справи, і потім мати можливість маніпулювати отриманою інформацією.

Нагадаємо, сьогодні стартував другий день судового засідання у Гаазькому окружному суді у справі про катастрофу пасажирського літака MH17.