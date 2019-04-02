У суді по справі Гандзюк вимагають заарештувати Мангера

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангера необхідно взяти під варту, оскільки є ризики впливу на батька Катерини Гандзюк, заявила представник

Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 2 квітня, продовжив розгляд клопотання про зміну запобіжного Владиславу Мангеру, підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Прокурори просять суд змінити Мангеру запобіжний захід на утримання під вартою.

Представниця Катерини Гандзюк в Шевченківському суді Євгенія Закревська заявила, що Мангера необхідно взяти під варту, оскільки є ризики впливу на потерпілого у виробництві - Віктора Гандзюка.

"Прошу долучити клопотання про арешт Мангера без права застави. Є ризики впливу на потерпілого - Віктора Гандзюка", - сказала вона.

Адвокат Мангера Костянтин Глоба заявив, що позиція Закревської не співвідноситься з нормами кримінально-процесуального кодексу.

Фото: суд над Мангер (РБК-Україна)

"Порушуються права пана Мангера. Ми не слухаємо питання, які порушують права потерпілого. Потерпілий у цієї правової конструкції не є учасником, оскільки в правовому механізмі не передбачено. Пані Закревська навела правову конструкцію, яка не має свого обґрунтування", - сказав він.

Сторона захисту Мангера просить відкласти розгляд клопотання про зміну підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, Шевченківський райсуд вирішив залучити до судового засідання представника потерпілої сторони - адвоката Євгенію Закревскаю.

"Суд ухвалив клопотання представника потерпілої задовольнити і залучити до засідання представника потерпілої сторони", - сказала суддя.

Адвокат Олександр Шадрін просить відкласти розгляд клопотання.

"Є необхідність відкласти судовий розгляд. Прошу суд відкласти", - сказав він.

Відзначимо, сьогодні на засіданні відсутній потерпілий у справі батько Катерини Гандзюк - Віктор.

Нагадаємо, на минулому засіданні сторона захисту Мангера заявила відвід головуючої судді Шевченківського райсуду Щебуняєвій Лідії.

Раніше Київський апеляційний суд постановив залишити без задоволення апеляційні скарги прокурорів та адвокатів щодо Владислава Мангера. Зокрема, суд прийняв ухвалу слідчого судді Шевченківського суду від 15 лютого з визначенням застави 2,5 млн гривень залишити без змін, а апеляційні скарги адвокатів і прокурорів залишити без задоволення.