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Суд завтра продовжить розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Мангеру

Новини » Суспільство    01.04.2019 - 14:45
Суд завтра продовжить розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Мангеру
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

На минулому засіданні сторона захисту Мангера заявила відвід головуючій судді

Завтра, 2 квітня, відбудеться продовження судового процесу щодо зміни запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному в замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомляється на сторінці у Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Судове засідання відбудеться у Шевченківському районному суді міста Києва в 13:00.

Нагадаємо, на минулому засіданні сторона захисту Мангера заявила відвід головуючій судді Шевченківського райсуду Щебуняєвій Лідії.

Адвокат Катерини Гандзюк Євгенія Закревська після судового засідання повідомила журналістам, що суд так і не зміг перейти до фактичного розгляду клопотання прокуратури.

Раніше Київський апеляційний суд постановив залишити без задоволення апеляційні скарги прокурорів та адвокатів щодо Владислава Мангера. Зокрема, суд прийняв ухвалу слідчого судді Шевченківського суду від 15 лютого з визначенням застави 2,5 млн гривень залишити без змін, а апеляційні скарги адвокатів і прокурорів залишити без задоволення.

Зазначимо, що Мангера підозрюють в організації вбивства громадської активістки Катерини Гадзюк, на яку влітку 2018 року вилили літр сірчаної кислоти. Через три місяці Гандзюк померла в київській лікарні.

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