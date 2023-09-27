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Судью из Киевской области поймали на взятке за "правильное" решение

Иллюстративное фото: судью из Киевской области поймали на взятке за "правильное" решение (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили судью Броварского горрайонного суда Киевской области на коррупции. Он требовал 4 тысячи долларов взятки за "правильное решение вопроса" во время заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители разоблачили судью "на горячем" при получении второго транша неправомерной выгоды в 3 тысячи долларов.

Следствие установило, что судья получил взятку от представителя одной из сторон по гражданскому делу. За это он обещал принять решение в пользу этой стороны.

 

Мужчина получал неправомерную выгоду двумя траншами: сначала 1 тысячи долларов за решение, что обязало вторую сторону искать дополнительные доказательства по делу, а еще 3 тысячи - за решение о взыскании долга в пользу истца.

Судьи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или изъятие неправомерной выгоды должностным лицом). Во время обысков у него изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Коррупция в судах в Украине

К сожалению, в Украине все еще "процветает" коррупция. В частности, часто появляется информация о фактах взяточничества в суде.

Самым резонансным делом о коррупции в судах за последнее время является расследование против бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева.

Еще весной Князева поймали на взятке в размере 2,7 млн долларов. Его отстранили от должности и назначили арест с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен. Однако с тех пор его уже дважды уменьшали. В настоящее время размер залога составляет 45 млн гривен.

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Служба безопасности УкраиныСудКиевская область