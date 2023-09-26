Экс-главе Верховного суда уменьшили размер залога
Высший антикоррупционный суд решил уменьшить размер залога для бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Как отмечают в суде, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу стороны защиты на продление ареста Князева с возможностью внесения залога в размере 55 млн гривен.
"По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, уменьшив размер залога до 45 млн гривен", - сказано в сообщении суда.
Также отмечается, что решение не подлежит оспариванию.
Арест Князева
Напомним, 15 мая Князев был пойман на взятке в размере 2,7 млн долларов. Он стал самым высокопоставленным чиновником Украины, которого задержали подобным образом.
На следующий день пленум Верховного суда поддержал отстранение Князева от должности.
18 мая суд избрал экс-главе Верховного суда меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Ее уже продлевали несколько раз.
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