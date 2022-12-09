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НАБУ завершило расследование по факту попытки подкупа Филатова экс-нардепом Микитасем

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Пятница 09 декабря 2022 21:17
НАБУ завершило расследование по факту попытки подкупа Филатова экс-нардепом Микитасем Фото: Максим Микитась (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили расследование по делу о попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова, осуществленное экс-нардепом Максимом Микитасем в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил городскому председателю города Днепр неправомерную выгоду за подписание с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что средства фигурант обещал предоставлять частями в течение действия проекта - до 2027 года, а "лояльность" Филатова экс-нардеп оценил в 10% стоимости проекта (EUR220 млн), что составляет соответственно EUR22 млн.

При этом финансирование по проекту осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития.

"Особу разоблачили и сообщили о подозрении в октябре 2022 года. Отметим, что это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине. Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра", - отмечают в бюро.

Там уточняют, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В НАБУ не уточняют имя фигуранта, однако сообщают, что указанный экс-нардеп также обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии, которая сейчас слушается в суде. Под указанное описание подходит бывший народный депутат Максим Микитась.

Напомним, 18 октября стало известно, что Микитась был задержан на попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова. Он пытался "убедить" городского голову заключить с подконтрольными ему компаниями контракт по строительству метрополитена в городе вне конкурса.

Также мы писали, что Микитася подозревают в заказном похищении и вымогательстве. Полиция считает его заказчиком угона киевского юриста, которого он требовал 800 тысяч долларов.

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Микитась НАБУ Борис Филатов
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