Судья ответил на прошение Трампа отклонить иск о мошенничестве

В своем письменном постановлении судья Артур Ф. Энгорон из Верховного суда штата Манхэттен заявил, что некоторые аргументы, неоднократно приводившиеся защитой Трампа, были "несерьезными" и "на грани легкомыслия".

Судья также отклонил отдельную попытку дочери Трампа Иванки, которая фигурирует в качестве ответчика по иску генерального прокурора Летиции Джеймс, снять обвинения против нее.

"Еще раз попытки Дональда Трампа обойти закон были отклонены", - говорится в заявлении генпрокурора. Она добавила, что решение "ясно дает понять, что Дональд Трамп не выше закона, и должен ответить за свои действия в суде".

Таким образом, увеличивается вероятность того, что Трампу предстоит предстать перед судом этой осенью.

Адвокаты экс-президента утверждали, среди прочего, что дело в отношении республиканца Трампа со стороны офиса демократки Джеймс было мотивировано личной и политической неприязнью, а доводы и версии перекликались с прошлыми заявлениями их подзащитного о том, что генпрокурор ведет против него политически мотивированную "охоту на ведьм".

Судья Энгорон не согласился с таким утверждением Трампа. В письме он предложил наказать адвокатов экс-президента за "необоснованное судебное разбирательство" и отметил, что защита продолжает опираться на юридические аргументы, которые он ранее отвергал.

В своем иске генпрокурор Джеймс утверждает, что Дональд Трамп, его дети Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп солгали кредиторам и страховщикам о стоимости активов бывшего президента. Они сделали это, говорится в иске, чтобы обеспечить выгодные условия кредита и снизить страховые взносы.

Иск Джеймс направлен на то, чтобы запретить Трампам снова вести бизнес в Нью-Йорке.

Судья назначил судебное разбирательство на начало октября, всего за несколько месяцев до начала президентских праймериз 2024 года, хотя стороны могут попытаться урегулировать этот вопрос до этого.