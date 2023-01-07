Суддя відповів на прохання Трампа відхилити позов про шахрайство

У своїй письмовій постанові суддя Артур Ф. Енгорон із Верховного суду штату Манхеттен заявив, що деякі аргументи, які неодноразово наводилися захистом Трампа, були "несерйозними" і "на межі легковажності".

Суддя також відхилив окрему спробу доньки Трампа Іванки, яка фігурує як відповідачка за позовом генеральної прокурорки Летиції Джеймс, зняти звинувачення проти неї.

"Ще раз спроби Дональда Трампа обійти закон були відхилені", - йдеться в заяві генпрокурорки. Вона додала, що рішення "ясно дає зрозуміти, що Дональд Трамп не вищий за закон, і має відповісти за свої дії в суді".

Таким чином, збільшується ймовірність того, що Трамп має постати перед судом цієї осені.

Адвокати екс-президента стверджували, серед іншого, що справа стосовно республіканця Трампа з боку офісу демократки Джеймс була мотивована особистою та політичною неприязню, а доводи та версії перегукувались з минулими заявами їхнього підзахисного про те, що генпрокурорка веде проти нього політично мотивоване "полювання на відьом".

Суддя Енгорон не погодився з таким твердженням Трампа. У листі він запропонував покарати адвокатів екс-президента за "необґрунтований судовий розгляд" та зазначив, що захист продовжує спиратися на юридичні аргументи, які він раніше відкидав.

У своєму позові генпрокурорка Джеймс стверджує, що Дональд Трамп, його діти Іванка Трамп, Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп збрехали кредиторам та страховикам про вартість активів колишнього президента. Вони зробили це, йдеться у позові, щоб забезпечити вигідні умови кредиту та знизити страхові внески.

Позов Джеймс спрямований на те, щоб заборонити Трампам знову вести бізнес у Нью-Йорку.

Суддя призначив судовий розгляд на початок жовтня лише за кілька місяців до початку президентських праймеріз 2024 року, хоча сторони можуть спробувати врегулювати це питання до цього.