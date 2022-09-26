Судья Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - подделка

Заместитель председателя Верховного суда Богдан Львов заявил, что документы о его гражданстве России - подделка, и привел доказательства того, что справка о получении паспорта гражданина РФ - неправдива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судью в Facebook .

"Недавно вышло расследование программы "Схемы" о том, что у меня якобы есть российское гражданство. В качестве доказательств в "расследовании" приводятся разные документы и формы, якобы заполненные мной. В том числе и форма, которую я прикрепляю к этому посту. А теперь – ВНИМАНИЕ!Посмотрите на дату заполнения этой формы: 26 октября 2012. И самое интересное: форма именно такого образца была утверждена в России только через месяц - 30 ноября 2012 года (приказ ФТС # 391). А введена в действие вообще 27 мая 2013. То есть, простыми словами: на момент якобы заполнения этой формы, самой формы еще не существовало в природе. Она, судя по всему, прибыла из будущего", - сообщил Львов.

Он добавил, что подделка качественная и не исключила, что журналистов могли использовать "в темную", просто "слив" им фальшивку.

Вместе с тем Львов считает недопустимыми подобные атаки на судей с использованием поддельных фактов и намерен с ними бороться.

"Я считаю (такие атаки) не просто недопустимыми, а несущими угрозу независимости всей судебной ветви в целом. Кто-то решил, что может давить на судей с помощью журналистов. Так не будет", - отметил Львов.

Он также подчеркнул, что принял решение по этому вопросу обратиться к президенту Владимиру Зеленскому.

"Также я в ближайшее время буду обсуждать этот вопрос с представителями западных демократических институтов и конгрессменами США. В вопросах защиты чести и достоинства, а также независимости судебной системы я пойду до конца", - подчеркнул Львов.