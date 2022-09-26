Суддя Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ - підробка

Заступник голови Верховного суду Богдан Львов заявив, що документи про його громадянство Росії - підробка, й навів докази того, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ - неправдива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на суддю у Facebook .

"Нещодавно вийшло розслідування програми "Схеми" про те, що в мене нібито є російське громадянство. Як докази в "розслідуванні" наводяться різні документи та форми, нібито заповнені мною. У тому числі й форма, яку я прикріплюю до цього поста. А тепер – УВАГА! Подивіться на дату заповнення цієї форми: 26 жовтня 2012 року. І найцікавіше: форма саме такого зразка була затверджена в рф лише через місяць - 30 листопада 2012 року (наказ ФМС # 391). А введена в дію взагалі 27 травня 2013 року. Тобто, простими словами: на момент нібито заповнення цієї форми, самої форми ще не існувало в природі. Вона, судячи з усього, прибула з майбутнього", - повідомив Львов.

Він додав, що підробка якісна і не виключив, що журналістів могли використовувати "в темну", просто "зливши" їм фальшивку.

Разом з тим, Львов вважає недопустимими подібні атаки на суддів з використанням підроблених фактів і має намір з ними боротися.

"Я вважаю (такі атаки) не просто неприпустимими, а такими, що несуть загрозу незалежності всієї судової гілки в цілому. Хтось вирішив, що може тиснути на суддів за допомогою журналістів. Так не буде", - зазначив Львов.

Він також наголосив, що ухвалив рішення з цього питання звернутися до президента Володимира Зеленського.

"Також я найближчим часом обговорюватиму це питання з представниками західних демократичних інститутів та з конгресменами США. У питаннях захисту честі та гідності, а також незалежності судової системи я піду до кінця", - наголосив Львов.