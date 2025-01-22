Судья Хозяйственного суда отреагировал на подозрение в госизмене

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении судье Хозяйственного суда Киева Анатолию Ивченко за "решение в интересах Министерства обороны РФ", по которому с Украины взыскали деньги и потратили их на войну. Он отреагировал на подозрение, назвав концом судейской независимости.

Он отметил, что к нему пришли следователи ГБР и вручили подозрение в совершении государственной измены. Такие действия продолжались девять часов.

По его словам, решение оставлено без изменений постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 03.12.2012 и постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 21.01.2013. Определением Высшего хозяйственного суда Украины от 20.05.2013 года отказано в допуске дела к производству Верховного Суда Украины. Законность принятого им решения подтвердили 11 опытных судей, однако подозрение получил только он.

Ивченко отметил, что с 2014 года это дело расследовали по статье 375 УК, то есть как неправосудное решение. Впоследствии, после ее неконституционности, в действиях усмотрели 111 УК (государственную измену).

"Уголовное производство имеет №62023000000000707 (выделено из производства №62021000000000999) и желающие по этим номерам могут найти в ЕГРСР постановления следственных судей (постановление Печерского районного суда города Киева от 8.09.2023 по делу №757/33819/23-к, оставленное без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 29.11.2023) которыми закрыто производство №62021000000000999 (из него в канун решений следственных судей незаконно выделено производство 707). Следственные судьи установили, что сроки досудебного расследования истекли 1.01.2022", - добавил судья.

Отмечается, что аналогичное решение принял следственный судья Печерского районного суда города Киева в постановлении от 11.12.2024 по делу №757/58949/23-к, указав, что любые действия и полученные доказательства после 01.01.2022 являются недопустимыми. Поэтому орган досудебного расследования решил провести обыски без санкции следственного судьи.

"Меня обвиняют в вынесении решения без подтверждения законности оснований для взыскания и потому, что я обязан был отказать в открытии производства по этим основаниям. То есть, по версии ГБР суд должен оценить доказательства на стадии открытия производства по делу, а не по результатам рассмотрения дела судом", - добавил он.

Ивченко также подчеркнул, что он еще в начале 2024 года обратился в Европейский суд по правам человека. Обстоятельства дела рассматриваются в деле "Анатолий Николаевич Ивченко против Украины" (заявление №10095/24).

"Сегодняшние события показывают, что любого украинского судью можно обвинить в незаконности окончательного судебного решения, а факт подтверждения законности такого решения уже ни для кого не имеет значения. Следователь ГБР уже определил действия и решения судьи незаконными, что нивелирует апелляционный и кассационный пересмотр", - рассказал судья Хозяйственного суда.

По его словам, такой прецедент будет иметь ужасные последствия для системы правосудия в целом, ведь "в любой момент (как в данном случае через 12 лет) к судье могут прийти и обвинить в том, что "в 2012 году он договорился с Путиным финансировать войну в Украине".

"Для меня очевидно, что такие действия являются следствием моей профессиональной деятельности, и в дальнейшем я проинформирую всех о деталях этого произвола", - добавил он.

Напомним, 18 января стало известно, что действующему судье Хозяйственного суда Анатолию Ивченко сообщено о подозрении за решение в пользу России. Тогда стало известно, что в 2011 году к руководству Украины с письмом обратился министр обороны РФ с просьбой в погашении задолженности одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 млн долларов за поставленный природный газ еще в 1996-1997 годах.