Судьи ВАКС просят Зеленского выделить помещение для работы

Суть обращения к президенту

Собрание судей ВАКС приняло решение обратиться к главе государства, чтобы решить проблему с отсутствием постоянного помещения для осуществления правосудия.

Несмотря на то, что суд работает уже более шести лет, он до сих пор не обеспечен надлежащим зданием.

Актуальность вопроса возросла из-за завершения очередного этапа отбора новых судей. Появление 22 новых коллег в ВАКС и Апелляционной палате требует создания рабочих условий для их деятельности.

Выполнение требований ЕС

Обеспечение материально-технической базы суда является частью евроинтеграционных обязательств Украины.

Согласно Дорожной карте по вопросам верховенства права, передача помещений должна была завершиться еще до III квартала 2025 года.

Судьи уже идентифицировали пригодное здание в Киеве по адресу: ул. Василия Липкивского, 35.

Оно соответствует функциональным потребностям суда. Сейчас решение зависит исключительно от Кабинета Министров Украины.