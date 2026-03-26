Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Судьи ВАКС просят Зеленского выделить помещение для работы

19:05 26.03.2026 Чт
2 мин
Судьи Антикорсуда просят передать им здание на Соломенке
aimg Сергей Козачук
Фото: Высший антикоррупционный суд Украины (Getty Images)

Судьи Высшего антикоррупционного суда просят президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с выделением надлежащего помещения для учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Читайте также: ВАКС получил нового руководителя: что о нем известно

Суть обращения к президенту

Собрание судей ВАКС приняло решение обратиться к главе государства, чтобы решить проблему с отсутствием постоянного помещения для осуществления правосудия.

Несмотря на то, что суд работает уже более шести лет, он до сих пор не обеспечен надлежащим зданием.

Актуальность вопроса возросла из-за завершения очередного этапа отбора новых судей. Появление 22 новых коллег в ВАКС и Апелляционной палате требует создания рабочих условий для их деятельности.

Выполнение требований ЕС

Обеспечение материально-технической базы суда является частью евроинтеграционных обязательств Украины.

Согласно Дорожной карте по вопросам верховенства права, передача помещений должна была завершиться еще до III квартала 2025 года.

Судьи уже идентифицировали пригодное здание в Киеве по адресу: ул. Василия Липкивского, 35.

Оно соответствует функциональным потребностям суда. Сейчас решение зависит исключительно от Кабинета Министров Украины.

Что известно о новом главе ВАКС

Напомним, что 25 марта Высший антикоррупционный суд избрал нового руководителя. Должность главы суда занял Игорь Строгий, который будет возглавлять учреждение в течение следующих трех лет.

Ранее РБК-Украина писало, что известно об Игоре Строгом, который до этого работал судьей в составе ВАКС и участвовал в рассмотрении резонансных коррупционных дел.

