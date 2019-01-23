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Доля місії ЄС у Середземному морі в руках Італії - єврокомісар

Новини » Політика    23.01.2019 - 22:16
Доля місії ЄС у Середземному морі в руках Італії - єврокомісар
Фото: Дімітріс Аврамопулос (flickr.com-eu2017ee)

Популістський уряд Італії погрожує завершити операції "Софія"

Єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос заявив, що доля військово-морської операції ЄС по боротьбі з контрабандою мігрантів в Середземному морі знаходиться в руках Італії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Як пише видання, популістський уряд Італії погрожує завершити операції "Софія", якщо ЄС не змінить правила, що передбачають висадку мігрантів в італійських портах.

"Операція "Софія" була успішною. Якщо Італія вирішить - оскільки це країна, яка командує операцією", - зупинити її, Італія повинна прийняти це рішення", - заявив Аврамопулос.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що Італія не пустить на свою територію 300 біженців, яких врятувала в Середземному морі іспанська гуманітарна організація Pro Activa Open Arms

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Італія не підпише глобальний міграційний пакт ООН. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд не буде робити нічого, поки парламент не виразив свою точку зору.

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